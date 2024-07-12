О потере сообщила жен Игоря Воронки, Марина Раевская. Побратимы сообщили ей, что Игорь Воронка погиб на поле боя вечером, 6 июля.

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Жена воина призналась, что пока невозможно устроить похороны и получить официальные документы о гибели Игоря Воронки. Территория сейчас захвачена оккупантами. Официально он значится как пропавший без вести.

Я пишу это, но до сих пор не могу в это поверить... Мы потеряли замечательного человека, отца и друга. Он навсегда останется в наших сердцах,

– написала Марина Раевская.



Игорь Воронка / Фото из фейсбука Сергея Демченко

Игорь Воронка был Заслуженным артистом Украины, оперным певцом и актером, ведущим артистом Национальной академической капеллы "Думка". Он принимал участие в проектах Open Opera Ukraine. По словам заведующей литературной части в театре "Золотые ворота" Анны Щекань, Игорь Воронка присоединился к армии в 2022 году, получал ранения.