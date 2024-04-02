Никита Добрынин впервые прокомментировал слухи о своей бисексуальности
2 апреля 2024, 01:49Читати новину українською
Источник:"В постели"
Недавно в сети распространялась информация о том, что Никита Добрынин якобы скрывает свою сексуальную ориентацию. Теперь телеведущий высказался относительно этих сплетен.
Интересно, что своим ответом он еще больше заинтриговал аудиторию. Дело в том, что мужчина заявил, что ему нравится нравиться разным людям.
Вас также может заинтересовать Оля Полякова неожиданно ответила на упреки Мицкевича об их отношениях
Что Никита Добрынин сказал о своей бисексуальности
Он заявил, что с уважением относится как к мужчинам, так и к женщинам.
Мне нравится нравиться нравиться абсолютно разным людям. И парням, и девушкам. Я уважаю и женщин, и мужчин, поэтому не буду отвечать на провокационные вопросы,
– отметил блогер.
Интервью с Никитой Добрыниным: смотрите видео онлайн
С кем Добрынину приписывали романы
- Никита и его бывшая жена Даша официально оформили развод в июне, после того, как в январе 2023 года объявило о разрыве.
- С тех пор возникали различные слухи об отношениях ведущего. В частности, с блогером Чарой Хорив, поскольку их заметили вместе на публичном мероприятии. Кроме того, Добрынин выкладывал романтическое фото с таинственной женщиной, личность которой была скрыта, что заставило подписчиков предположить, что она может быть инфлюенсером.
- Подпитывая слухи, и Никита, и Чара постили фотографии с одинаковыми букетами бледно-розовых роз.
- В то же время впоследствии блогер заявил, что его сердце действительно не свободно, но отметил, что любимая не из публичной сферы.