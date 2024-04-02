Интересно, что своим ответом он еще больше заинтриговал аудиторию. Дело в том, что мужчина заявил, что ему нравится нравиться разным людям.

Вас также может заинтересовать Оля Полякова неожиданно ответила на упреки Мицкевича об их отношениях

Что Никита Добрынин сказал о своей бисексуальности

Он заявил, что с уважением относится как к мужчинам, так и к женщинам.

Мне нравится нравиться нравиться абсолютно разным людям. И парням, и девушкам. Я уважаю и женщин, и мужчин, поэтому не буду отвечать на провокационные вопросы,

– отметил блогер.

Интервью с Никитой Добрыниным: смотрите видео онлайн

С кем Добрынину приписывали романы