Цікаво, що своєю відповіддю він ще більше заінтригував аудиторію. Річ у тім, що чоловік заявив, що йому подобається подобатися різним людям.
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Що Нікіта Добринін сказав про свою бісексуальність
Він заявив, що з повагою ставиться як до чоловіків, так і до жінок.
Мені подобається подобатися абсолютно різним людям. І хлопцям, і дівчатам. Я поважаю і жінок, і чоловіків, тому не буду відповідати на провокативні запитання,
– зазначив блогер.
Інтерв'ю з Нікітою Добриніним:дивіться відео онлайн
З ким Добриніну приписували романи
- Нікіта та його колишня дружина Даша офіційно оформили розлучення в червні, після того, як у січні 2023 року оголосило про розрив.
- Відтоді виникали різні чутки щодо стосунків ведучого. Зокрема, з блогеркою Чарою Хорив, оскільки їх помітили разом на публічному заході. Крім того, Добринін викладав романтичне фото з таємничою жінкою, особистість якої було приховано, що змусило підписників припустити, що вона може бути інфлюенсеркою.
- Підживлюючи чутки, і Нікіта, і Чара постили фотографії з однаковими букетами блідо-рожевих троянд.
- Водночас згодом блогер заявив, що його серце справді не вільне, втім наголосив, що кохана не з публічної сфери.