"Я знаю, чем занимаюсь": почему Никита Добрынин, который был в ТрО, не пошел воевать

Ведущий и блогер Никита Добрынин высказался об ответственности инфлюенсеров во время войны. Он признался, как реагирует на упреки пользователей, почему не пошел воевать.

По мнению Никиты Добрынина, во время войны важно осознавать свое влияние на аудиторию. Поэтому важно думать о том, что ты публикуешь и что несешь в массы.

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Никита Добрынин о том, почему не ушел на фронт

Никите Добрынину одновременно неоднократно пишут о том, что он должен был бы идти на фронт. Он объяснил, считает ли нужным, чтобы блогеры показывали на своем примере, что стоит идти в армию.

Я абсолютно уверен в своей позиции и я знаю, чем я занимаюсь. Поэтому с любыми упреками конкретно в мой адрес мне не сложно. Я понимаю, что я один кормилец в своей семье у своих родителей, я помогаю своим друзьям, которые на войне, брату, который на войне на передовой, то есть я осознаю, что без меня им будет сложнее,

– высказался о себе Никита.

В то же время Добрынин подчеркнул, что нужно показывать важность мобилизации с хорошей стороны и популяризировать ее. По его мнению, упреки комментаторов – это запугивание, чего делать не стоит. И он спокойно реагирует на подобные комментарии.

"Пишут: "Ты должен быть в окопе". Знаете, такое пишут люди, которые не сидят в окопе при этом, потому что люди, которые сидят в окопе, они такого не напишут, им просто нет на это времени. Я в это время, например, делаю или закрываю еще один сбор. И я спокоен в своем сердце, потому что я знаю, чем занимаюсь и я не знаю, чем занимается этот человек, который тратит свое время на подобные комментарии", – заметил ведущий.

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