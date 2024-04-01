На думку Нікіти Добриніна, під час війни важливо усвідомлювати свій вплив на авдиторію. Тому важливо думати про те, що ти публікуєш і що несеш у маси.

До слова Хочеться, щоб так було завжди, – Денисенко розчулила рідкісним фото з чоловіком, який у ЗСУ

Нікіта Добринін про те, чому не пішов на фронт

Нікіті Добриніну водночас неодноразово пишуть про те, що він мав би йти на фронт. Він пояснив, чи вважає потрібним, щоб блогери показували на своєму прикладі, що варто йти до війська.

Я абсолютно впевнений у своїй позиції і я знаю, чим я займаюся. Тому з будь-якими закидами конкретно на мою адресу мені не складно. Я розумію, що я один годувальник у своїй родині у своїх батьків, я допомагаю своїм друзям, які на війні, брату, який на війні на передовій, тобто я усвідомлюю, що без мене їм буде складніше,

– висловився про себе Нікіта.

Водночас Добринін підкреслив, що потрібно показувати важливість мобілізації з гарного боку і популяризувати її. На його думку, закиди коментаторів – це залякування, чого робити не варто. Та він спокійно реагує на подібні коментарі.

"Пишуть: "Ти маєш бути в окопі". Знаєте, таке пишуть люди, які не сидять в окопі при цьому, тому що люди, які сидять в окопі, вони такого не напишуть, їм просто немає на це часу. Я в цей час, наприклад, роблю чи закриваю ще один збір. І я спокійний в своєму серці, тому що я знаю, чим займаюся і я не знаю, чим займається ця людина, яка витрачає свій час на подібні коментарі", – зауважив ведучий.

Українські зірки на форумі Influence Talks: дивіться відео онлайн

Нікіта Добринін був у ТрО