По мнению Никиты Добрынина, во время войны важно осознавать свое влияние на аудиторию. Поэтому важно думать о том, что ты публикуешь и что несешь в массы.

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Никита Добрынин о том, почему не ушел на фронт

Никите Добрынину одновременно неоднократно пишут о том, что он должен был бы идти на фронт. Он объяснил, считает ли нужным, чтобы блогеры показывали на своем примере, что стоит идти в армию.

Я абсолютно уверен в своей позиции и я знаю, чем я занимаюсь. Поэтому с любыми упреками конкретно в мой адрес мне не сложно. Я понимаю, что я один кормилец в своей семье у своих родителей, я помогаю своим друзьям, которые на войне, брату, который на войне на передовой, то есть я осознаю, что без меня им будет сложнее,

– высказался о себе Никита.

В то же время Добрынин подчеркнул, что нужно показывать важность мобилизации с хорошей стороны и популяризировать ее. По его мнению, упреки комментаторов – это запугивание, чего делать не стоит. И он спокойно реагирует на подобные комментарии.

"Пишут: "Ты должен быть в окопе". Знаете, такое пишут люди, которые не сидят в окопе при этом, потому что люди, которые сидят в окопе, они такого не напишут, им просто нет на это времени. Я в это время, например, делаю или закрываю еще один сбор. И я спокоен в своем сердце, потому что я знаю, чем занимаюсь и я не знаю, чем занимается этот человек, который тратит свое время на подобные комментарии", – заметил ведущий.

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