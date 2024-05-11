Неожиданный поворот: Нидерланды отказались объявлять свои баллы для участников Евровидения

Накануне гранд-финала Евровидения-2024 участника Нидерландов Йоста Кляйна дисквалифицировали. Теперь нидерландский вещатель AVROTROS резко отреагировал на это.

Они опубликовали новое заявление своего пресс-секретаря и оно шокировало всех еврофанов. AVROTROS сделал это с началом большого финала песенного конкурса.

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Что нидерландский вещатель сообщил после дисквалификации Йоста Кляйна

Нидерланды отказались обнародовать оценки своего жюри для конкурсантов из других стран на песенном конкурсе Евровидение.

Теперь, когда AVROTROS больше не является частью гранд-финала песенного конкурса Евровидение, мы не считаем нужным раздавать баллы нидерландского жюри,

– отметил пресс-секретарь AVROTROS.

Что известно о дисквалификации представителя Нидерландов

Дело в том, что после выступления в первом полуфинале Евровидения-2024 на Йоста Кляйна подала жалобу женщина-участница съемочной группы и сейчас шведская полиция расследует это дело. Поэтому организаторы песенного конкурса считают, что пока идет судебный процесс, было бы нецелесообразно, чтобы певец продолжал участвовать в Евровидении-2024.

В ответ на это решение нидерландский вещатель AVROTROS выразил убеждение, что наказание является непропорциональным. Также телекомпания отметила о своем глубоком разочаровании от имени миллионов фанатов, которых затронул этот инцидент.