Журналистка 24 Канала находится в самом сердце нынешнего Евровидения-2024. Сегодня, 11 мая, 25 участников выступят на сцене грандиозного финала.

Обратите внимание alyona alyona и Jerry Heil представили Украину на Евровидении-2024: текст и перевод песни

Атмосфера во время выступления представительниц Украины

Украина уже представила свою песню и номер для музыкального конкурса. alyona alyona и Jerry Heil уже зажгли сцену Евровидения с песней Teresa & Maria.

В медиацентре, где собрались журналисты из многих стран, во время выступления представительниц Украины царила невероятная атмосфера. Заметно, что многие болеют за alyona alyona и Jerry Heil и являются фанатами их конкурсной песни. Люди подтанцовывали и подпрыгивали, окутавшись украинским флагом.

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Как выступили alyona alyona и Jerry Heil

Постановщиком номера для представительниц Украины стала клипмейкер с мировым именем Таню Муиньо. Каждая деталь особенная и имеет свой символ.

Первой на сцену вышла Jerry Heil, вокруг которой разлился "источник". Позже исполнительница поднялась на гору, а позади нее светились оранжевые софиты. Следующей из темноты эффектно появилась alyona alyona и зачитала рэп. Затем девушки объединились, а в конце номера они легли на пол. Там было изображение других женщин-дев, ведь именно им посвящена песня Teresa & Maria.