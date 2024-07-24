Меня там согласовали, – Ницо Потворно ответил, почему отказался от службы в "Культурном десанте"

Украинский артист Ницо Потворно высказался о своей мобилизации. Музыкант рассказал, среди каких трех вариантов выбирал, где будет служить.

На днях фронтмен группы "Фиолет" Сергей Мартынюк раскрыл, что уже прошел базовую военную подготовку несколько недель назад. Мужчина решил продолжить службу вместе с "Культурным десантом".

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Ницо Потворно (настоящее имя Сергей Гусак) – медик по образованию, поэтому имел возможность мобилизоваться в медцентр Нацгвардии в Ирпене, лор-врачом в Азов и в "Культурный десант". Артиста были готовы принять все учреждения, однако он неожиданно отказался от последнего варианта, хотя имел что ему предложить.

На моменте третьего собеседования с "Культурным десантом" меня тоже там согласовали, я имел, наверное, сутки или двое на размышления. Я думаю, что если бы я был без высшего медицинского образования или просто стрелком, то я бы, наверное, выбрал "Культурный десант",

– поделился Сергей.

Мужчина решил поступить в НГУ на должность лор-врача, поскольку имеет медицинское образование и хочет быть полезным. По словам музыканта, ему было бы стыдно, если бы он продолжил писать песни, а не лечить людей.

У меня есть опыт, я учился миллион лет, меня немного совесть замучила, что вместо того, чтобы лечить людей, я пойду писать песни. Хотя так я бы сидел в офисе в центре с 10 по 19. Но я решил пи*дячить в Ирпень на 8 утра на построение. И Ирпень все-таки ближе, чем Славянск,

– заметил Ницо Потворно.

Артист добавил, что добровольно мобилизовался, чтобы иметь возможность самостоятельно выбрать, где служить. Как отметил Сергей, "главное это сделать вовремя, потому что в бусике уже никто спрашивать вас не будет".

Напомним, стендап-комик Тарас Яремий недавно высказался о мобилизации. Он заверил, что рано или поздно всем мужчинам придется пойти на фронт. Впрочем, юморист считает, что Украине очень нужны люди, которые бы развивали ее культуру.