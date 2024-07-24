Солист группы "Фиолет" рассказал, что прошел базовую военную подготовку несколько недель назад. Он продолжает службу вместе с "Культурным десантом".

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Сергей Мартынюк рассказал, что в службе применяет свои организаторские умения. Хотя его задачи не боевые, но тоже важны.

Там, где могу быть сегодня максимально полезным со своими умениями. Прежде всего, организаторскими. Задачи не боевые, но – учитывая мои еще гражданские опыты поездок фронтами и реабилитационными центрами – важные и актуальные,

– написал военный.

Лидер "Фиолета" добавил, что тотальное большинство времени сейчас он посвящает службе. Неизвестно, удастся ли ему отлучаться на музыкальные или литературные мероприятия.



Сергей Мартынюк / Фото из инстаграма Сергея Мартынюка

Напомним, путь Сергея Мартынюка в ВСУ начался 29 мая. Артист рассказал, что это было добровольное решение, которое он давно тщательно обдумал.