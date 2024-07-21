"Сенсация года": победитель Евровидения-2024 Nemo впервые выступит в Украине

Швейцарский исполнитель Nemo, который одержал победу на Евровидении 2024, приедет с концертом в Украину уже весной следующего года. Выступление состоится в столице.

Это захватывающее объявление было сделано во время фестиваля Atlas United. Кроме того, рассекретили место, дату и время проведения концерта.

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Так, пока планируется, что Nemo выступит в клубе Atlas 7 марта 2025 года в 19:00. Поклонников ждет не только исполнение хитов победителя Евровидения-2024, но и настоящая неожиданность. На концерте будет представлен новый совместный трек артиста с alyona alyona и Jerry Heil.

Напомним, Швейцария одержала победу на Евровидении-2024 набрав 591 балл в финале. Второе место заняла Хорватия: Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim набрал 547 баллов. Украину на конкурсе представлял дуэт Jerry Heil и alyona alyona с треком Teresa&Maria. Их выступление получило 453 балла и обеспечило украинским исполнительницам почетное третье место в международном песенном конкурсе.