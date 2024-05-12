Не все в восторге: в сети бурно реагируют на победу Nemo в Евровидении-2024

12 мая 2024, 13:41
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Победу на нынешнем песенном конкурсе Евровидение одержали представители Швейцарии – Nemo. Они получили 591 балл от жюри и зрителей. В соцсетях уже активно обсуждают триумф исполнителей.

Выяснилось, что не все довольны результатами судейского голосования. Немало еврофанов считают, что первое место должен был получить участник Хорватии Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Он, что интересно, был лидером по прогнозам букмекеров. Его шансы на победу оценивали в потрясающих 42%, а Nemo с конкурсной композицией The Code занимали третье место.

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Как в сети отреагировали на победу Nemo

Исполнители получили значительное количество похвалы и поздравлений по поводу победы. Поклонники выразили свою гордость и восхищение артистизмом Nemo и их преданностью своему делу.

  • "Так горжусь вами! Вы сделали Швейцарию гордой. Спасибо за то, что вложили свою честность и историю в свое искусство. Мы любим вас, Nemo";
  • "Они такие милые";
  • "Лучшая песня победила! Поздравляю, Nemo! Вы сломали Code";
  • "Поздравляем. Абсолютно заслуженно";
  • "Заслуженно";
  • "Nemo, мы любим вас";
  • "О да, вы сделали это";
  • "Мы очень гордимся. Любим вас.";
  • "Поздравляем, Nemo. Любим вас очень сильно".

Реакция сети на победу Nemo / Скриншоты из инстаграмма

Впрочем, не все считают, что победа Nemo была заслуженной. Некоторые еврофаны убеждены, что победителем Евровидения-2024 должен был стать представитель Хорватии Baby Lasagna.

  • "Хорватия была действительно лучшей. Евровидение сейчас правда мусор";
  • "Хорватия выиграла телеголосование, но жюри не позволило победить такой маленькой стране";
  • "Хорватию ограбили";
  • "Хорватия заслуживает победы";
  • "Хорватия является победительницей для публики".

Реакция сети на победу Nemo / Скриншоты из инстаграмма

Что известно о Евровидении-2024

  • После победы Лорин в предыдущем году, песенный конкурс Евровидение 2024 года состоялся в Мальме, Швеция.
  • За престижный хрустальный трофей соревновались 37 разных стран. Среди них – украинский дуэт alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Алена и Яна заняли третье место.
  • Песенное мероприятие состоялось под лозунгом "Объединенные музыкой", а визуальный мотив нынешнего шоу получил название "Огни Евровидения".
  • Интересно, что билеты на Евровидение можно было приобрести по цене от 145 шведских крон до 3 795 шведских крон. Для тех, кто стремился к более роскошным впечатлениям, были еще VIP-билеты.
Автор: Софія Хомишин