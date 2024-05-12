Не все в восторге: в сети бурно реагируют на победу Nemo в Евровидении-2024

Победу на нынешнем песенном конкурсе Евровидение одержали представители Швейцарии – Nemo. Они получили 591 балл от жюри и зрителей. В соцсетях уже активно обсуждают триумф исполнителей.

Выяснилось, что не все довольны результатами судейского голосования. Немало еврофанов считают, что первое место должен был получить участник Хорватии Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Он, что интересно, был лидером по прогнозам букмекеров. Его шансы на победу оценивали в потрясающих 42%, а Nemo с конкурсной композицией The Code занимали третье место.

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Как в сети отреагировали на победу Nemo

Исполнители получили значительное количество похвалы и поздравлений по поводу победы. Поклонники выразили свою гордость и восхищение артистизмом Nemo и их преданностью своему делу.

"Так горжусь вами! Вы сделали Швейцарию гордой. Спасибо за то, что вложили свою честность и историю в свое искусство. Мы любим вас, Nemo";

"Они такие милые";

"Лучшая песня победила! Поздравляю, Nemo! Вы сломали Code";

"Поздравляем. Абсолютно заслуженно";

"Заслуженно";

"Nemo, мы любим вас";

"О да, вы сделали это";

"Мы очень гордимся. Любим вас.";

"Поздравляем, Nemo. Любим вас очень сильно".

Реакция сети на победу Nemo / Скриншоты из инстаграмма

Впрочем, не все считают, что победа Nemo была заслуженной. Некоторые еврофаны убеждены, что победителем Евровидения-2024 должен был стать представитель Хорватии Baby Lasagna.

"Хорватия была действительно лучшей. Евровидение сейчас правда мусор";

"Хорватия выиграла телеголосование, но жюри не позволило победить такой маленькой стране";

"Хорватию ограбили";

"Хорватия заслуживает победы";

"Хорватия является победительницей для публики".

Реакция сети на победу Nemo / Скриншоты из инстаграмма

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