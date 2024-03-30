Как следствие, его ждет длительный послеоперационный период сдержанности и осторожности. К тому же исполнитель признался, что он несколько изменил вид своей деятельности и рассекретил, чем теперь будет заниматься.

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Что со здоровьем у Саши Положинского

Артист сообщил, что ему провели два хирургических вмешательства для улучшения зрения, и теперь он будет проходить реабилитацию.

Операции прошли прекрасно, оказались и близко не такими страшными, какими казались до того, теперь должен выдержать довольно длительный послеоперационный период сдержанности и осторожности,

– поделился певец.

Он добавил, что с апреля станет ведущим радиопрограммы.

Это не был мой собственный выбор, но в армии, к сожалению, за тебя часто решают другие люди. Но раз приказали, максимально постараюсь сделать ее интересной и содержательной,

– подчеркнул исполнитель.

Что известно о службе Положинского в армии