4-летняя София грезила собственным электромобилем. Наталья Могилевская вместе с мужем решили сделать девочке подарок и показали этот трогательный момент на видео.

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Наталья Могилевская воплотила мечту 4-летней дочери

Наталья Могилевская отметила, что никогда не могла представить, что в свой день рождения будет радоваться подаркам для своих детей больше, чем собственным. В день праздника она не могла оставить своих детей без гостинцев. Поэтому Наталья решила, что в свой день рождения она также сделает праздник для своих дочерей.

Уже два года Соня мечтает о машине, но она была слишком маленькой, чтобы ее пускать за руль настоящего детского электромобиля. Сейчас я уже не волнуюсь за нее, ведь знаю, что она многое умеет и справится сама с управлением этой настоящей большой для нее машины, которую она сейчас паркует рядом с папиной,

– отметила Наталья.

София была несказанно рада, когда получила свой первый электромобиль. Девочка сразу села за руль и начала изучать новый транспорт.