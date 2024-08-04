4-річна Софія марила власним електромобілем. Наталія Могилевська разом із чоловіком вирішили зробити дівчинці подарунок та показали цей зворушливий момент на відео.

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Наталія Могилевська втілила мрію 4-річної доньки

Наталія Могилевська зазначила, що ніколи не могла уявити, що у свій день народження буде радіти подарункам для своїх дітей більше, ніж власним. У день свята вона не могла залишити своїх дітей без гостинців. Тому Наталія вирішила, що у свій день народження вона також зробить свято для своїх донечок.

Вже два роки Соня мріє про машину, але вона була замаленькою, щоб її пускати за кермо справжнього дитячого електромобіля. Зараз я вже не хвилююсь за неї, адже знаю, що вона багато чого вміє і впорається сама з керуванням цієї справжньої великої для неї машини, яку вона зараз паркує поруч із татовою,

– зазначила Наталія.

Софія була невимовно рада, коли отримала свій перший електромобіль. Дівчинка одразу сіла за кермо і почала вивчати новий транспорт.