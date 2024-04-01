Наталья Могилевская откровенно призналась почему не уехала во время войны за границу

Певица Наталья Могилевская честно рассказала, почему не уехала из Украины во время полномасштабного вторжения. К тому же артистка поделилась размышлениями относительно популяризации украинского языка.

Более того Могилевская отметила, что она одна из немногих исполнителей, кто с началом карьеры начал продвигать соловьиную в целом. Свои "первые шаги" певица делала уже на украинском языке.

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Почему Могилевская не выехала за границу

По словам Натальи, любовь к украинскому языку привил ее дедушка, который преподавал филологию. Несмотря на кучу возможностей уехать, артистка, именно из-за горячей любви к родине, в частности и к столице, приняла решение остаться в Украине до последнего.

У меня такая фамилия, у меня такие корни, я настолько украинка. Мой дед – преподаватель украинской филологии в красном университете. Именно он прививал любовь к украинскому языку Рыбчинскому, это его ученик, и Нине Матвиенко. Я навсегда остаюсь в Украине. У меня было так много возможностей уехать. Я очень люблю Киев,

– призналась Могилевская.

По словам Натальи, она с 1999-го года очень много делает для развития украинского шоубизнеса и культуры. В те времена не было "модно" петь на украинском, однако, у артистки тогда уже вышла песня "Луна", а еще позже – "Одиночество".

То есть все свои первые шаги я делала не забывая украинскую культуру, украинский язык. Вот настолько, насколько это было возможно, тогда, в начале. Буду здесь,

– отметила исполнительница.

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