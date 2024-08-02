Артистка в течение длительного времени работала над собой, совершенствуя навыки. Сначала ей помогал продюсер, но впоследствии исполнительница отделилась и по-настоящему засияла. Как изменилась Наталья Могилевская за годы карьеры – читайте в материале Show 24.

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Детство и юность

Будущая певица родилась 2 августа 1975 года в Киеве. После девяти лет обучения в школе она поступила в Киевское эстрадно-цирковое училище.

Именно это заведение дало толчок к началу актерской и певческой карьеры Натальи. Она в течение длительного времени работала в Театре эстрады и еврейском театре "Штерн".

Начало и развитие карьеры

В 1995 году Наталья уже имела продюсера – Юрия Рыбчинского. При его содействии началась сольная карьера артистки. Она приняла участие в фестивале "Червона рута", получив диплом, а впоследствии получила первое место на "Славянском базаре". Через год Могилевскую стал продюсировать Александр Ягольник, благодаря которому исполнительница дебютировала с альбомом "Ла-ла-ла", который получил большую популярность.



Наталья Могилевская в начале карьеры / Фото из фейсбука "Территория А"

Однако, Наталья захотела отделиться, поэтому решила самостоятельно заниматься продюсированием. Она выпустила альбом "Только я", который состоял из ее песен.

Старания Могилевской высоко оценили, поэтому в 2000-м женщина получила звание "Певица года", а ее трек "Місяць" стал лучшим по версии музыкальной премии "Золотая Жар-птица". Через год артистка снова одержала победу в той же самой номинации.

Творчество Могилевской достаточно многогранно. Так, кроме певческой карьеры она занималась продвижением себя на телевидении. Так, звезда стала ведущей шоу "Шанс", а ее партнером был Кузьма Скрябин.

2006 год стал одним из самых успешных в карьере Натальи. Тогда она презентовала украиноязычный альбом "Відправила message", который сразу заполонил сердца слушателей. В то же время артистка приняла участие в проекте "Танцы со звездами". Ее партнером стал хореограф Влад Яма, с которым певица одержала победу в программе.

Исполнительница радовала своим частым появлением в различных шоу. Она участвовала в "Голос страны. Дети" и "Лига смеха", где выступала в роли тренера. К тому же была судьей шоу "Маскарад" и снова вернулась на паркет "Танцев со звездами-4". Несмотря на то, что ей предлагали судейское кресло, Наталья выразила желание стать участником. В результате, Могилевская в паре Игорем Кузьменко во второй раз победила в проекте.



Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко / Фото пресс-службы канала "1+1"

Кроме этого, она работала над продюсированием других артистов. Среди них: певец Борис Апрель, группы Real O, "ДиО.фильмы", с которыми познакомилась на "Фабрике звезд".

Личная жизнь

Наталья имела два брака. Впервые она вышла замуж в 2004 году за бизнесмена Дмитрия Чалого. Однако, супруги уже через год разошлись.

В 2006-м звезда стала женой бизнесмена Егора Долина. С ним брак продлился пять лет.

Сейчас Наталья находится в отношениях с мужчиной, по имени Валентин. Пара в течение двух лет воспитывает двух приемных дочерей – 4-летнюю Софию и 12-летнюю Мишель.

Могилевская решила не показывать лица девушек в соцсетях, однако часто о них говорит. А недавно певица впервые поделилась романтическим видео с любимым, чем изрядно удивила поклонников. По словам Натальи, обычно ее муж против публичности, но на этот раз сделал исключение.

Сегодняшняя карьера Могилевской

За последние годы Наталья выпустила немало песен. Большинство из них посвящены войне и свободе украинцев. Среди таких композиций: "Позивний", "Ми будемо стояти", "Я кажу НІ" и другие.

Наталья Могилевская – "Ми будемо стояти": смотрите видео онлайн

Также Могилевская представила песню "Я вдома" и клип к ней, который сняла в разрушенных россиянами городах Киевской области – Буче, Ирпене и Бородянке. В то же время она представила моноспектакль с одноименным названием, который растрогал большинство украинцев.

Наталья Могилевская – "Я вдома": смотрите видео онлайн

В начале 2024 года Наталья запремьерила трек "Одне велике серце". Она призналась, что песня была записана внепланово, а натолкнула ее ситуация, которая могла стать трагедией. Дело в том, что друг Могилевской, Олег Воронович, с которым она в течение 14 лет работала над песнями, едва не погиб под ракетным обстрелом. Поэтому исполнительница решила рассказать о своих эмоциях через песню.

Наталья Могилевская – "Одне велике серце": смотрите видео онлайн

А песню "Журба" исполнительница создала для поднятия боевого духа украинцев.

Наталья Могилевская – "Журба": смотрите видео онлайн

С начала полномасштабного вторжения артистка активно приобщается к поддержке ВСУ. Сейчас она занимается волонтерством, периодически ездит к военным на фронт и регулярно проводит концерты в украинских городах.