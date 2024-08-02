Артистка протягом тривалого часу працювала над собою, удосконалюючи навички. Спочатку їй допомагав продюсер, але згодом виконавиця відокремилась і по-справжньому засяяла. Як змінилася Наталія Могилевська за роки кар'єри – читайте в матеріалі Show 24.

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Дитинство та юність

Майбутня співачка народилася 2 серпня 1975 року у Києві. Після дев'яти років навчання у школі вона вступила до Київського естрадно-циркового училища.

Саме цей заклад освіти дав поштовх до початку акторської та співочої кар'єри Наталії. Вона протягом тривалого часу працювала в Театрі естради та єврейському театрі "Штерн".

Початок і розвиток кар'єри

У 1995 році Наталія вже мала продюсера – Юрія Рибчинського. За його сприяння розпочалася сольна кар'єра артистки. Вона взяла участь у фестивалі "Червона рута", отримавши диплом, а згодом здобула перше місце на "Слов'янському базарі". Через рік Могилевську став продюсувати Олександр Ягольник, завдяки якому виконавиця дебютувала з альбомом "Ла-ла-ла", який отримав неабияку популярність.



Наталія Могилевська на початку кар'єри / Фото з фейсбуку "Територія А"

Однак, Наталія захотіла відокремитися, тому вирішила самостійно займатися продюсуванням. Вона випустила альбом "Тільки я", який складався з її пісень.

Старання Могилевської високо оцінили, тому у 2000-му жінка отримала звання "Співачка року", а її трек "Місяць" став найкращим за версією музичної премії "Золота Жар-птиця". Через рік артистка знову здобула перемогу у тій же самій номінації.

Творчість Могилевської досить багатогранна. Так, окрім співочої кар'єри вона займалася просування себе на телебаченні. Так, зірка стала ведучою шоу "Шанс", а її партнером був Кузьма Скрябін.

2006 рік став одним з найуспішніших в кар'єрі Наталії. Тоді вона презентувала україномовний альбом "Відправила message", який одразу заполонив серця слухачів. Водночас артистка взяла участь у проєкті "Танці з зірками". Її партнером став хореограф Влад Яма, з яким співачка здобула перемогу у програмі.

Виконавиця тішила своєю частою появою у різноманітних шоу. Вона брала участь у "Голос країни. Діти" та "Ліга сміху", де виступала в ролі тренерки. До того ж була суддею шоу "Маскарад" та знову повернулася на паркет "Танців з зірками-4". Попри те, що їй пропонували суддівське крісло, Наталія висловила бажання стати учасником. У результаті, Могилевська в парі Ігорем Кузьменком вдруге перемогла у проєкті.



Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко / Фото пресслужби каналу "1+1"

Окрім цього, вона працювала над продюсування інших артистів. Серед них: співак Борис Апрєль, гурти Real O, "ДіО.фільми", з якими познайомилася на "Фабриці зірок".

Особисте життя

Наталія мала два шлюби. Вперше вона вийшла заміж у 2004 році за бізнесмена Дмитра Чалого. Однак, подружжя вже через рік розійшлося.

У 2006-му зірка стала дружиною бізнесмена Єгора Доліна. З ним шлюб тривав п'ять років.

Наразі Наталія перебуває у стосунках з чоловіком, на ім'я Валентин. Пара протягом двох років виховує двох названих доньок – 4-річну Софію та 12-річну Мішель.

Могилевська вирішила не показувати обличчя дівчат у соцмережах, однак часто про них говорить. А нещодавно співачка вперше поділилася романтичним відео з коханим, чим неабияк здивувала прихильників. За словами Наталії, зазвичай її чоловік проти публічності, але цього разу зробив виняток.

Сьогоднішня кар'єра Могилевської

За останні роки Наталія випустила чимало пісень. Більшість з них присвячені війні та волі українців. Серед таких композицій: "Позивний", "Ми будемо стояти", "Я кажу НІ" та інші.

Наталія Могилевська – "Ми будемо стояти": дивіться відео онлайн

Також Могилевська презентувала пісню "Я вдома" та кліп до неї, який зняла у зруйнованих росіянами містах на Київщині – Бучі, Ірпені та Бородянці. Водночас вона представила моновиставу з однойменною назвою, яка зворушила більшість українців.

Наталія Могилевська – "Я вдома": дивіться відео онлайн

На початку 2024 року Наталія запрем'єрила трек "Одне велике серце". Вона зізналася, що пісня була записана позапланово, а наштовхнула її ситуація, яка могла стати трагедією. Річ у тім, що друг Могилевської, Олег Воронович, з яким вона протягом 14 років працювала над піснями, ледь не загинув під ракетним обстрілом. Тому виконавиця вирішила розповісти про свої емоції через пісню.

Наталія Могилевська – "Одне велике серце": дивіться відео онлайн

А пісню "Журба" виконавиця створила для підняття бойового духу українців.

Наталія Могилевська – "Журба": дивіться відео онлайн

Від початку повномасштабного вторгнення артистка активно долучається до підтримки ЗСУ. Наразі вона займається волонтерством, періодично їздить до військових на фронт і регулярно проводить концерти в українських містах.