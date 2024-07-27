Наталья Могилевская арендовала трехэтажный дом с несколькими террасами, которые выходят прямо на море. Эту местность она назвала "украинскими Мальдивами".

К слову Наталья Могилевская показала, как собирается с дочками на отдых: трогательное видео

Исполнительница поделилась первыми фото и видео с отдыха в Одессе. Она показала букет от любимого, одесские вкусности и как ей помогает старшая дочь.

И вы спрашиваете, почему у меня такое хорошее настроение? Я счастлива, когда любимый готовит мясо, моя Мишелька помогает с картошкой, а Айка позирует в солнечных очках. Смотрите и ловите наш Одесский вайб. "Украинские Мальдивы" – forever!

– написала Наталья Могилевская.

Большинство украинских звезд сейчас находится на отдыхе. Оля Полякова проводит время в Монако, Ксения Мишина несколько недель провела в Соединенных Штатах. Где еще проводят время знаменитости – читайте здесь.