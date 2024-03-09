Натали Портман подала заявление на развод еще 8 месяцев назад, в июле прошлого года. Об этом в то время ходили только слухи, и сейчас супруги официально развелись. Это подтверждают представители пары.

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Натали Портман официально развелась

Бракоразводный процесс завершился в прошлом месяце во Франции, где Натали Портман жила с мужем и двумя детьми.

Известно, что для актрисы было нелегко переживать развод. Причиной этого стали сплетни об измене Мильпье с 25-летней экоактивисткой. Но близкие поддержали звезду в сложный момент.

Сначала было очень трудно, но ее друзья сплотились вокруг нее и помогли пройти через худшие времена. Натали пережила очень тяжелый и мучительный год, но она вышла из него сильнее и находит радость в семье, друзьях и работе,

– говорит представитель актрисы.

Даже несмотря на сложные отношения пара сосредоточилась на том, чтобы помочь детям адаптироваться. Они оба работали над тем, чтобы стать лучшими родителями.



Натали Портман с бывшим мужем / Фото из инстаграма Натали Портман

Что известно о разводе пары