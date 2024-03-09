Наталі Портман подала заяву на розлучення ще 8 місяців тому, у липні минулого року. Про це на той час ходили лише чутки, та зараз подружжя офіційно розлучилося. Це підтверджують представники пари.

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Наталі Портман офіційно розлучилась

Шлюборозривний процес завершився минулого місяця у Франції, де Наталі Портман жила з чоловіком та двома дітьми.

Відомо, що для акторки було нелегко переживати розлучення. Причиною цього стали плітки про зраду Мільп'є з 25-річною екоактивісткою. Та близькі підтримали зірку у складний момент.

Спочатку було дуже важко, але її друзі згуртувалися навколо неї й допомогли пройти через найгірші часи. Наталі пережила дуже важкий і болісний рік, але вона вийшла з нього сильнішою і знаходить радість у сім'ї, друзях і роботі,

– каже представник акторки.

Навіть попри складні стосунки пара зосередилась на тому, щоб допомогти дітям адаптуватися. Вони обоє працювали над тим, щоб стати найкращими батьками.



Наталі Портман з колишнім чоловіком / Фото з інстаграму Наталі Портман

Що відомо про розлучення пари