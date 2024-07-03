Как оказалось, у нее произошел тепловой удар. Актриса объяснила, почему так произошло.
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Наталка Денисенко отметила, что сюжет кино разворачивается в зимний период, поэтому в течение всего съемочного дня ей пришлось находиться в теплом зимнем наряде, несмотря на жару на улице. Это и повлекло ухудшение самочувствия.
Сегодня весь день снимались в свитерах, пуховиках, потому что снимаем "зиму". Я не думала, что я снова получу такой "тепловой удар". Мне реально стало плохо физически!,
– рассказала актриса.
Она добавила, что после работы вернулась домой, где отдохнула.
Здоровье и состояние – это самое ценное,
– подытожила знаменитость.
Наталка Денисенко рассказала о плохом самочувствии на работе / Скриншот из инстаграм-сторис
Отметим, недавно актриса ездила в небольшое путешествие в горы для восстановления сил. Компанию ей составили женщины, с которыми она раньше не была знакома. Звезда поделилась впечатлениями от отдыха, опубликовав серию откровенных фотографий в социальных сетях. На некоторых кадрах Наталка Денисенко позировала обнаженной на фоне живописной горной реки.