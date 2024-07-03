Як виявилося, у неї відбувся тепловий удар. Відтак, акторка пояснила, чому так сталося.

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Наталка Денисенко зазначила, що сюжет стрічки розгортається в зимовий період, тому протягом усього знімального дня їй довелося перебувати в теплому зимовому вбранні, попри спеку надворі. Це й спричинило погіршення самопочуття.

Сьогодні весь день знімалися у светрах, пуховиках, бо знімаємо "зиму". Я не думала, що я знову отримаю такий "тепловий удар". Мені реально стало зле фізично!,

– розповіла актриса.

Вона додала, що після роботи повернулася додому, де відпочила.

Здоров'я і стан – це найцінніше,

– підсумувала знаменитість.



Наталка Денисенко розповіла про погане самопочуття на роботі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, нещодавно акторка їздила у невелику подорож до гір задля відновлення сил. Компанію їй склали жінки, з якими вона раніше не була знайома. Зірка поділилася враженнями від відпочинку, опублікувавши серію відвертих фотографій у соціальних мережах. На деяких кадрах Наталка Денисенко позувала оголеною на тлі мальовничої гірської річки.