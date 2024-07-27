Блогер Настя Скальницкая во второй раз стала мамой: трогательные фото после родов

Украинский блогер Настя Скальницкая родила второго ребенка. Она показала первые фото из роддома.

Блогерша Настя Скальницкая (ранее известная как Талпа) стала мамой мальчика вчера утром, 26 июля. Об этом она сообщила в соцсетях.

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Инфлюенсерка опубликовала первые фото из роддома. Она поделилась, что вес мальчика составляет 3910 граммов, а его рост – 52 см.

Мама сына,

– поделилась Настя Скальницкая.

Настя Скальницкая во второй раз стала мамой / Фото из инстаграма Насти Скальницкой

На кадрах, которые блогерша опубликовала в сети, она показала крошечную ручку новорожденного сына, а также фото малыша с отцом.

Настя Скальницкая во второй раз стала мамой / Фото с ее телеграм-канала

Настя Скальницкая – это инстаграм-блогер и флорист с более 900 тысячами подписчиков. Она участвовала в шоу "Пара на миллион".

В начале сентября 2023 года Анастасия вышла замуж за мужа Богдана Скальницкого. В ноябре она сообщила, что ожидает ребенка.

Блогерша также воспитывает дочь Милану от первого брака.