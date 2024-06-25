Не чурается старых хитов: Настя Каменских сняла видео под русскоязычный трек
Источник:Олег Машуковский
Певица Настя Каменских перевела некоторые свои песни на украинский язык, но от многих русскоязычных до сих пор не отказалась. Это подтвердил новый ролик с участием звезды.
Украинская певица Настя Каменских долгое время находилась в Мексике, где участвовала в различных шоу и представила песню Moloko. На днях же она вернулась в Киев, чтобы представить новый клип и песню в дуэте с певцом Ostrovskyi.
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Артистка в Киеве также снялась в нескольких тикток-видео вместе с другими блогерами – Олегом Машуковским и Стасей Макеевой.
Один из роликов блогеры и Настя Каменских сняли под старую русскоязычную песню группы "Потапа и Насти" – "Лето". Они подпевали и подтанцовывали под трек.
Позиция Насти Каменских относительно русского языка на концертах
- Репертуар Насти Каменских состоит из песен на разных языках: здесь и английский, испанский, русский и украинский. В августе 2022 года артистка заявила, что больше не будет петь на русском языке, хоть всегда была "космополиткой". Однако во время разговора она перевела тему и заговорила об украинцах, которые продолжали слушать русские песни.
- Уже через год, в интервью Маше Ефросининой, Настя Каменских изменила свою позицию. Она сказала, что в Украине не исполняет русскоязычных треков. Другое дело – за границей.
- "На русском языке разговаривает много других национальностей. У меня есть друзья, которые не понимают украинского. Я обращаюсь к ним на том языке, на котором мы можем коннектитись", – сказала звезда.
- Тогда Настя Каменских добавила, что русский язык можно услышать и на фронте, и просто от украинцев. Она призвала дать русскоязычным людям время, чтобы перейти на государственный.