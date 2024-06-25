Не цурається старих хітів: Настя Каменських зняла відео під російськомовний трек

Співачка Настя Каменських переклала деякі свої пісні на українську мову, але від багатьох російськомовних досі не відмовилась. Це підтвердив новий ролик за участі зірки.

Українська співачка Настя Каменських довгий час перебувала у Мексиці, де брала участь у різних шоу та презентувала пісню Moloko. Днями ж вона повернулась до Києва, щоб представити новий кліп та пісню в дуеті зі співаком Ostrovskyi.

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Артистка у Києві також знялась у кількох тікток-відео разом з іншими блогерами – Олегом Машуковським та Стасею Макеєєвою.

Один з роликів блогери та Настя Каменських зняли під стару російськомовну пісню гурту "Потапа і Насті" – "Лето". Вони підспівували та підтанцьовували під трек.

Позиція Насті Каменських щодо російської мови на концертах