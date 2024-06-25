Украинская певица Настя Каменских долгое время находилась в Мексике, где участвовала в различных шоу и представила песню Moloko. На днях же она вернулась в Киев, чтобы представить новый клип и песню в дуэте с певцом Ostrovskyi.

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Артистка в Киеве также снялась в нескольких тикток-видео вместе с другими блогерами – Олегом Машуковским и Стасей Макеевой.

Один из роликов блогеры и Настя Каменских сняли под старую русскоязычную песню группы "Потапа и Насти" – "Лето". Они подпевали и подтанцовывали под трек.

Позиция Насти Каменских относительно русского языка на концертах