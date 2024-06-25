Українська співачка Настя Каменських довгий час перебувала у Мексиці, де брала участь у різних шоу та презентувала пісню Moloko. Днями ж вона повернулась до Києва, щоб представити новий кліп та пісню в дуеті зі співаком Ostrovskyi.
До слова Серце може боліти, – Настя Каменських сказала, чи зраджували її
Артистка у Києві також знялась у кількох тікток-відео разом з іншими блогерами – Олегом Машуковським та Стасею Макеєєвою.
Один з роликів блогери та Настя Каменських зняли під стару російськомовну пісню гурту "Потапа і Насті" – "Лето". Вони підспівували та підтанцьовували під трек.
Позиція Насті Каменських щодо російської мови на концертах
- Репертуар Насті Каменських складається з пісень різних мов: тут і англійська, іспанська, російська та українська. У серпні 2022 року артистка заявила, що більше не співатиме російською мовою, хоч завжди була "космополіткою". Однак під час розмови вона перевела тему та заговорила про українців, які продовжували слухати російські пісні.
- Вже через рік, в інтерв'ю Маші Єфросиніній, Настя Каменських змінила свою позицію. Вона сказала, що в Україні не виконує російськомовних треків. Інша справа – за кордоном.
- "Російською мовою розмовляє багато інших національностей. У мене є друзі, які не розуміють української. Я звертаюсь до них тою мовою, якою ми можемо конектитись", – сказала зірка.
- Тоді Настя Каменських додала, що російську мову можна почути і на фронті, і просто від українців. Вона закликала дати російськомовним людям час, щоб перейти на державну.