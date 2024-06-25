Українська співачка Настя Каменських довгий час перебувала у Мексиці, де брала участь у різних шоу та презентувала пісню Moloko. Днями ж вона повернулась до Києва, щоб представити новий кліп та пісню в дуеті зі співаком Ostrovskyi.

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Артистка у Києві також знялась у кількох тікток-відео разом з іншими блогерами – Олегом Машуковським та Стасею Макеєєвою.

Один з роликів блогери та Настя Каменських зняли під стару російськомовну пісню гурту "Потапа і Насті" – "Лето". Вони підспівували та підтанцьовували під трек.

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