Некоторые украинцы восхищаются творчеством NK, тогда как другие не очень ее любят. В то же время творческий путь певицы выдался довольно интересным. Подробнее о карьере Насти Каменских и где она сейчас – далее в материале.

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Что известно о карьере Насти Каменских

Ее становление как певицы началось в 2004 году на фестивале "Черноморские игры". Через два года исполнительница объединилась с Алексеем Потапенко и создала дуэт "Потап и Настя". Их слава стремительно возросла после выхода хита "Без любви" и вирусного клипа "Не пара". Поэтому, более десяти лет они успешно вместе развивались, однако уже в 2017 году группа объявила о завершении совместной карьеры. Зато оба артиста решили сосредоточиться на сольных проектах.

Настя Каменских начала выступать под псевдонимом NK и выпустила свой дебютный сольный трек под названием "Это моя ночь". На следующий год певица начала покорять латиноамериканский музыкальный мир. В частности, презентовала композицию PELIGROSO.

NK – PELIGROSO: смотрите видео онлайн

Всего среди самых популярных песен Насти Каменских есть Elefante, "Красное вино", "Попа как у Ким", "Почуття", "Тримай" и многие другие.

NK – Elefante: смотрите видео онлайн

Интересно, что в марте 2023 года артистка впервые за 19 лет выпустила украиноязычный альбом. Мини-альбом называется "Хиты UA" и состоит из хитов NK.

NK – "Це є моя ніч": смотрите видео онлайн

Где сейчас Настя Каменских и чем она занимается

Недавно вместе со своим мужем Потапом певица отправилась в Латинскую Америку. Она стремится совместить украинские месседжи с опытом известных латиноамериканских авторов песен, чтобы создать новые хиты и расширить свое присутствие в музыкальной индустрии. В частности, на днях Каменских представили новый трек под названием Moloko, в сотрудничестве с латиноамериканским певцом Atomic Otro Way.

NK X Atomic Otro Way – Moloko: смотрите видео онлайн

Однако релиз получил смешанные отзывы от поклонников. Большинству фанов песня и клип к ней не очень понравились, потому что они считают, что неуместно выпускать подобные треки, когда в Украине идет кровопролитная война.

Артистка сейчас активно появляется на телеэкранах в зарубежных СМИ и постит фото из разных городов. В частности, знаменитость показывала фотографии из Майами и Мадрида, где посетила красную дорожку Primavera Pop. Также артистка недавно стала гостьей шоу La Voz de la Mañana, где разговаривала на испанском.