Деякі українці захоплюються творчістю NK, тоді як інші не дуже її люблять. Водночас творчий шлях співачки видався досить цікавим. Детальніше про кар'єру Насті Каменських та де вона зараз – далі в матеріалі.

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Що відомо про кар'єру Насті Каменських

Її становлення як співачки почалося у 2004 році на фестивалі "Чорноморські ігри". Через два роки виконавиця об'єдналася з Олексієм Потапенком і створила дует "Потап і Настя". Їхня слава стрімко зросла після виходу хіта "Без любові" та вірусного кліпу "Не пара". Відтак, понад десять років вони успішно разом розвивалися, проте вже у 2017 році гурт оголосив про завершення спільної кар'єри. Натомість обидва артисти вирішили зосередитися на сольних проєктах.

Настя Каменських почала виступати під псевдонімом NK і випустила свій дебютний сольний трек під назвою "Це є моя ніч". На наступний рік співачка почала підкорювати латиноамериканський музичний світ. Зокрема, презентувала композицію PELIGROSO.

NK – PELIGROSO: дивіться відео онлайн

Загалом серед найпопулярніших пісень Насті Каменських є Elefante, "Червоне вино", "Попа як у Кім", "Почуття", "Тримай" та багато інших.

NK – Elefante: дивіться відео онлайн

Цікаво, що у березні 2023 року артистка вперше за 19 років випустила україномовний альбом. Мініальбом називається "Хіти UA" і складається з хітів NK.

NK – "Це є моя ніч": дивіться відео онлайн

Де зараз Настя Каменських і чим вона займається

Нещодавно разом зі своїм чоловіком Потапом співачка вирушила до Латинської Америки. Вона прагне поєднати українські меседжі з досвідом відомих латиноамериканських авторів пісень, щоб створити нові хіти та розширити свою присутність у музичній індустрії. Зокрема, днями Каменських представили новий трек під назвою Moloko, у співпраці з латиноамериканським співаком Atomic Otro Way.

NK X Atomic Otro Way – Moloko: дивіться відео онлайн

Однак реліз отримав змішані відгуки від шанувальників. Більшості фанів пісня та кліп до неї не дуже сподобалися, бо вони вважають, що недоречно випускати подібні треки, коли в Україні точиться кровопролитна війна.

Артистка зараз активно з'являється на телеекранах у закордонних ЗМІ й постить фото з різних міст. Зокрема, знаменитість показувала світлини з Маямі та Мадриду, де відвідала червону доріжку Primavera Pop. Також артистка нещодавно стала гостею шоу La Voz de la Mañana, де розмовляла іспанською.