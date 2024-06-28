Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом сейчас. По словам артистки, если бы она действительно хотела развестись – то открыто сообщила бы об этом.

К слову Не чурается старых хитов: Настя Каменских сняла видео под русскоязычный трек

Исполнительница говорит, что уже много раз расставляла те же точки над "і" относительно слухов о разрыве с Потапом. И каждый раз находятся новые причины, почему в сети говорят о разводе.

Меня очень удивляло, что продолжали писать, что мы расстаемся, когда я говорю: "Мы не развелись, мы не разводимся, мы даже никогда не делали такое заявление". Ничего не было, чтобы подумали, что мы расстаемся. Я не развожусь со своим мужем. И когда я захочу это сделать, поверьте, я вам сообщу сама. И никому эту новость не отдам,

– заявила Настя Каменских.

Почему появились слухи о разводе Каменских и Потапа