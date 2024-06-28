Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом сейчас. По словам артистки, если бы она действительно хотела развестись – то открыто сообщила бы об этом.
К слову Не чурается старых хитов: Настя Каменских сняла видео под русскоязычный трек
Исполнительница говорит, что уже много раз расставляла те же точки над "і" относительно слухов о разрыве с Потапом. И каждый раз находятся новые причины, почему в сети говорят о разводе.
Меня очень удивляло, что продолжали писать, что мы расстаемся, когда я говорю: "Мы не развелись, мы не разводимся, мы даже никогда не делали такое заявление". Ничего не было, чтобы подумали, что мы расстаемся. Я не развожусь со своим мужем. И когда я захочу это сделать, поверьте, я вам сообщу сама. И никому эту новость не отдам,
– заявила Настя Каменских.
Почему появились слухи о разводе Каменских и Потапа
- Блогер Богдан Беспалов в новом ролике удивил очередными слухами. Он заявил, что Потап изменяет Насте Каменских с другой женщиной. Речь идет об Анне Андрийчук – бывшей жене Позитива.
- Интересно, что Позитив тоже отреагировал на эти сплетни. Он говорит, что не может подтвердить эту информацию, ведь ничего об этом не знает. "Я ничего об этом не знаю. И не могу комментировать. Я слышу только слухи. Так, чтобы сказать, что я где-то от кого-то узнал, то такого нет. Поэтому, я думаю, что это слухи", – сказал Позитив.
- До этого в сети тоже говорили о проблемах Насти Каменских в отношениях с Потапом. Звезды перестали публиковать совместные фото и работали порознь. Сейчас они оба в основном находятся за границей: Каменских выступает с концертами (где поет на русском), а Потап пишет новую музыку в сотрудничестве с иностранными продюсерами.