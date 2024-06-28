Настя Каменських прокоментувала стосунки з Потапом зараз. За словами артистки, якби вона справді хотіла розлучитися – то відкрито повідомила б про це.
До слова Не цурається старих хітів: Настя Каменських зняла відео під російськомовний трек
Виконавиця каже, що вже багато разів розставляла ті самі крапки над "і" щодо чуток про розрив з Потапом. Та щоразу знаходяться нові причини, чому в мережі говорять про розлучення.
Мене дуже дивувало, що продовжували писати, що ми розлучаємося, коли я кажу: "Ми не розлучилися, ми не розлучаємося, ми навіть ніколи не робили таку заяву". Нічого не було, щоб подумали, що ми розлучаємося. Я не розлучаюся зі своїм чоловіком. І коли я захочу це зробити, повірте, я вам повідомлю сама. І нікому цю новину не віддам,
– заявила Настя Каменських.
Чому з'явилися чутки про розлучення Каменських і Потапа
- Блогер-пліткар Богдан Беспалов у новому ролику здивував черговими чутками. Він заявив, що Потап зраджує Настю Каменських з іншою жінкою. Мова йде про Анну Андрійчук – колишню дружину Позитива.
- Цікаво, що Позитив теж відреагував на ці плітки. Він каже, що не може підтвердити цю інформацію, адже нічого про це не знає. "Я нічого про це не знаю. І не можу коментувати. Я чую тільки чутки. Так, щоб сказати, що я десь від когось дізнався, то такого нема. Тому, я думаю, що це чутки", — сказав Позитив.
- До цього в мережі теж говорили про проблеми Насті Каменських у стосунках з Потапом. Зірки перестали публікувати спільні фото й працювали порізно. Зараз вони обоє здебільшого перебувають за кордоном: Каменських виступає з концертами (де співає російською), а Потап пише нову музику у співпраці з іноземними продюсерами.