Недавно они вместе отправились в Латинскую Америку. Там артисты планируют развивать свой музыкальный потенциал.

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Как Потап поздравил жену с днем рождения

Рэпер поделился фотографией любимой и написал короткое и лаконичное поздравление под фото.

Я тобой горжусь, я тебя пою, с днем рождения, крошка,

– отметил Александр.

Что Настя Каменских запостила в свой день рождения

Исполнительница выставила фотографию с большим букетом тюльпанов и поделилась своими размышлениями. NK отметила, что всегда стоит помнить, что самое ценное что у нас есть – это мы, поэтому не надо бояться быть собой, проявлять себя и экспериментировать.

В свой День рождения я хочу загадать желание, чтобы все, кто еще колеблется открыть себя настоящего, перестали бояться быть собой. С восторгом я экспериментирую, обожаю быть разной, это то, что вдохновляет меня. Поэтому я хочу, чтобы и вы сделали шаг навстречу себе, раскрывали миру различные грани своей личности и ставили себя на первое место, независимо от мнения окружающих. Не теряйте самоидентичность, когда сталкиваетесь с негативом. Ведь это невероятное счастье – не играть, а жить,

– подчеркнула артистка.

Каменских добавила, что важно помогать нуждающимся, ведь это большое счастье и мощный обмен положительной энергией. Поэтому она призвала всех, кто хочет ее сегодня поздравить, сделать донат.