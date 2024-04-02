Ружена Рублева известна как звезда театра имени Николая Кулиша. Она выступила на пропагандистском концерте, что был посвящен оккупации Россией украинских областей.
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Народную артистку приговорили к 10 годам заключения
Артистку-предательницу приговорили к 10 годам лишения свободы за коллаборационизм и распространение российской пропаганды. Решение приняли заочно, поскольку сейчас Ружена Рублева, вероятно, находится на временно оккупированных территориях. Она продолжает развлекать оккупантов и гастролировать в России.
Еще в октябре 2023 года в Ровенский суд направили обвинительный акт в отношении коллаборационистки. Ведь она не только участвовала в мероприятиях пропагандистов, но и поддержала аннексию Херсона, став так называемой "директором" двух музыкальных школ. Там артистка заставляла детей прославлять Россию.
Ружена Рублева / Фото "Район Херсон"
Чем известна Ружена Рублева
- Артистка-коллаборационистка – актриса театра, певица, принадлежала к членам Национального союза театральных деятелей Украины.
- В 1986 году она начала преподавать музыку в Херсонском музыкальном училище. В 2009 году получила звание Заслуженной артистки, а в 2021 – народной.
- Среди известных ролей Ружены Рублевой: Девушка-соловей ("Как казаки шутили"), Эдит Пиаф ("Мир песен Эдит Пиаф"), Мать-Природа ("Лесная песня"), Проня ("За двумя зайцами"), Юнона ("Энеида") и другие.