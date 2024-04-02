Ружена Рубльова відома як зірка театру імені Миколи Куліша. Вона виступила на пропагандистському концерті, що був присвячений окупації Росією українських областей.

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Народну артистку засудили до 10 років ув'язнення

Артистку-зрадницю засудили до 10 років позбавлення волі за колабораціонізм та поширення російської пропаганди. Рішення ухвалили заочно, оскільки зараз Ружена Рубльова, ймовірно, перебуває на тимчасово окупованих територіях. Вона продовжує розважати окупантів та гастролювати в Росії.

Ще у жовтні 2023 року до Рівненського суду скерували обвинувальний акт щодо колаборантки. Адже вона не тільки брала участь у заходах пропагандистів, а ще й підтримала анексію Херсону, ставши так званою "директоркою" двох музичних шкіл. Там артистка змушувала дітей прославляти Росію.



Ружена Рубльова / Фото "Район Херсон"

Чим відома Ружена Рубльова