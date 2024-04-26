Какая-то драма может быть, – Надя Дорофеева призналась, какие ссоры бывают в браке с Кацуриным

Известная украинская певица Надя Дорофеева почти год как состоит в браке с ресторатором Мишей Кацуриным. Артистка откровенно рассказала о ходе ссор пары.

К тому же исполнительница, которую недавно поздравил с днем рождения ее муж, призналась о способах решения конфликтов с любимым. По словам Нади, обычно это происходит драматично.

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Бывают ли ссоры у Дорофеевой с Кацуриным

Артистка честно призналась, что словесных стычек у супругов не бывает. Более того, Миша с Надей никогда не разбивали посуду во время эмоциональных споров. В то же время звездная пара решает конфликты с помощью душевных разговоров наедине, хоть они и являются драматичными.

У нас ссор не бывает, мы можем общаться, мы не грыземся. Мы общаемся, обычно это так драматично, мы так медленно говорим, какая-то драма может быть. А так, чтобы прямо ссориться, то нет. Стаканы не били, это не про нас,

– поделилась певица.

Интервью Нади Дорофеевой: смотрите видео онлайн

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