Премьера от Дорофеевой и "грех" Насти Каменских: 8 невероятных музыкальных новинок недели

Надя Дорофеева, Настя Каменских и Ostrovskyi, Монатик и многие другие украинские артисты выпустили летние музыкальные новинки. Уверены, что большинство из них вам захочется добавить в плейлист.

Show 24 расскажет о песнях и клипах украинских исполнителей, вышедших на этой неделе. От лирических композиций до обновленных версий старых хитов – каждый найдет что-то себе по душе.

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Надя Дорофеева

Певица представила новую танцевальную и чувственную песню "Хартбіт". В треке она размышляет о ребятах-нарциссах, которым безразличны чувства других. Над видеоработой работала клипмейкер Таня Муиньо.

Надя Дорофеева – "Хартбіт": смотрите видео онлайн

Павел Зибров и KOLABA

В свой день рождения народный артист вместе с группой KOLABA выпустил обновленную версию хита "День народження", написанную вместе с легендарным поэтом Юрием Рыбчинским. Эта версия песни дополняется клипом, в котором приняли участие более 30 звездных друзей и коллег Павла Зиброва.

Павел Зибров и KOLABA – "День народження": смотрите видео онлайн

Alena Omargalieva

Певица представила летний трек, в котором соединила свой фирменный стиль: дэнс-поп звучание и нежный женский вокал. По словам исполнительницы, новая песня дает возможность окунуться в себя и найти там безопасное пространство в это непростое время.

Alena Omargalieva – "Метелики": смотрите видео онлайн

MONATIK

Мультиартист презентовал сборник "отремонтированных" хитов - это новые версии его русскоязычных песен. Музыкант показал, как можно переосмыслить любимые хиты, не забирая от них оригинального духа и энергии. В рамках мини-альбома Repaired вышел мелодичный хит "Кружить".

MONATIK – "Кружить": смотрите видео онлайн

Diana Gloster

Певица и автор песен представила эмоциональную композицию, в которой пересказала историю двух любящих сердец. Через всевозможные препятствия и расстояние им удается найти путь друг к другу и быть вместе. Это рассказ и самой исполнительницы и ее отношений с любимым.

Diana Gloster – "Так ніхто ще не кохав": смотрите видео онлайн

KAZKA и Tricky Nicki

Александра Зарицкая и рэпер Tricky Nicki объединились ради творческого эксперимента. Они около двух лет планировали коллаборацию, но только сейчас записали откровенный трек о неразделенных чувствах и собственных эмоциях.

KAZKA и Tricky Nicki – "Не та любов": смотрите видео онлайн

Dannisha

Певица представила новый трек, которым решила освободить себя от эмоционального бремени прошлого и разорвать токсичные отношения. Песня отражает ее путь от наивной девочки до сильной и независимой женщины.

Dannisha – Go To Hell: смотрите видео онлайн

Ostrovskyi и NK

Исполнители представили совместный трек об исповеди и прощении. Главный герой рассказывает избраннице о своих грехах, потому что хочет освободиться от бремени прошлого. Страхи растворяются, а герои песни забывают о страхах и отдаются друг другу.

Ostrovskyi и NK – "Гріхи": смотрите трейлер онлайн



