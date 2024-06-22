Защитники страны предпочитают как зажигательные треки, так и лирические. Show 24 расскажет подробнее о 5 треках, которые мотивируют военных на борьбу с россиянами.

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Бумбокс

Большинство песен группы позволяет настроиться на победный настрой. Впрочем, хит "Люди" до сих пор остается особенным, учитывая его смысл. Трек воспевает человеческую любовь, которой иногда так не хватает бойцам. В то же время песня рассказывает в первую очередь о людях. Интересно, что защитник Роман Набожняк слушает все хиты группы и рекомендует их другим.

Бумбокс – "Люди": смотрите видео онлайн

Latexfauna

Солист группы O.Torvald и военнослужащий Женя Галич рассказывал, что иногда может послушать песни Latexfauna. В то же время ветеран АТО Роман Набожняк также положительно высказался о творчестве группы. Он отметил, что ему особенно нравятся треки Lime и Surfer, которые слушает после выполнения сложного боевого задания.

Latexfauna – Lime: смотрите видео онлайн

Latexfauna – Surfer: смотрите видео онлайн

LELY45

Защитник Украины Женя Галич признался, что ему нравится творчество исполнительницы LELY45. В частности, недавно артистка выпустила трек "Наши" – перепев одноименного хита Кузьмы Скрябина. Певица соединила панк-рок и инди-рок, что образовало особое звучание. Интересно, что Тина Кароль помогла LELY45 во время создания песни.

LELY45 – "Наши": смотрите видео онлайн

YARMAK

Песни артиста, который сам служит в ВСУ, мотивируют бойцов на новые свершения на фронте. Так, погибший защитник "Азовстали" Назарий "Гринка" Гринцевич ранее рассказывал о сильном влиянии песен певца на его жизнь, в частности трека "Моя страна". YARMAK исполнил любимый хит бойца во время прощания с ним.

YARMAK – "Моя страна": смотрите видео онлайн

Украинские песни вдохновляют не только гражданских граждан, но и военных. Поэтому, чтобы поддерживать боевой дух наших бойцов, нам стоит способствовать развитию нашей аутентичной музыки. Слушайте и распространяйте украинское!