Это свинство, - Надежда Матвеева не захотела говорить о бойфренде и поссорилась с журналисткой

Ведущая Надежда Матвеева отказалась отвечать на вопрос о младшем на 20 лет бойфренде. Она эмоционально отреагировала на вопрос журналистки.

Телеведущая Надежда Матвеева посетила презентацию книги "Цвіти!" Оли Цибульской. Давая комментарии журналистке Наталье Тур, она отказалась говорить о сыне и муже.

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Надежда Матвеева не захотела говорить о муже и сыне

Журналистка спросила у ведущей, поддержала ли сына, который якобы записался в ряды Вооруженных сил Украины. Девушка сказала, что увидела эту информацию в сети.

Неправильная информация у вас относительно этого. Я не знаю, где вы ее взяли. Следующий вопрос,

– дважды сказала Надежда Матвеева.

После этого Наталья Тур начала спрашивать ведущую о критике из-за отношений с младшим от нее бойфрендом. Надежда попыталась отобрать микрофон у журналистки и сказала: "До свидания". Она отошла от Натальи, но впоследствии вернулась.

"Это такое свинство", – заявила Матвеева. Ведущая упрекнула журналистку за то, что та должна была спрашивать только о мероприятии. В этот момент к Надежде подошел молодой человек и отвел ее от камер.



Надежда Матвеева поссорилась с журналисткой / Кадр из видео

Что известно о сыне и муже ведущей