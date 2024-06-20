Мария откровенно поделилась, что именно изменилось в их отношениях с любимым. В частности, телеведущая объяснила, почему Тимур теперь называет ее главой семьи.

К теме Никаких выяснений отношений, – Маша Ефросинина призналась, как переживает то, что муж на фронте

Звезда призналась, что взяла на себя все семейные хлопоты.

Я стала контролировать и заниматься без исключения всеми нашими семейными вопросами, потому что Тимур сейчас в них не вовлечен. Теперь он в шутку называет меня "глава нашей семьи", "женщина-центр принятия решений" (смеется – 24 Канал),

– поделилась знаменитость.

Она добавила, что созванивается с мужем через видеосвязь, также они иногда встречаются в Киеве во время командировок Тимура. В общении с любимым Ефросинина отметила, что рассказывает разные жизненные истории. Например, какие сырники на днях приготовила.



Маша Ефросинина с мужем / Фото из инстаграма телеведущей

Я не хочу наше с ним общение наполнять чем-то негативным. Я стала очень-очень нежной к нему, как никогда, и чувствительной. Я уделяю ему больше внимания и ничего не требую в ответ. И, что очень важно, никаких нареканий. Мы с Тимуром, в принципе, большие молодцы, последние 10 лет нам почти удалось построить систему общения, в которой нет нареканий. И это нам сейчас сильно помогает,

– отметила телеведущая.

Как Маша Ефросинина поддерживает свое эмоциональное состояние, когда любимый на фронте

Во время войны звезда прибегает к различным способам, чтобы преодолевать стресс.

Так, телеведущая рассказала, что в последние годы находится в системной психотерапии и сотрудничает со специалистами собственного благотворительного "Фонда Маша". Там она имеет возможность снять эмоциональное напряжение и физическую нагрузку.

Я могу проводить время в одиночестве в Центре, работать, медитировать. Иногда присоединяюсь к групповым занятиям для наших подопечных. Центр – это мой оазис уюта и понимания, что я не одна,

– поделилась Ефросинина.