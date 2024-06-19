Так, Мария отметила, что имеет некоторые секретные действия, которые улучшают ее эмоциональное состояние. Также она рассказала, как общается с любимым и призналась, видятся ли они в Киеве.

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Знаменитость поделилась, что в последние годы находится в системной психотерапии и сотрудничает со специалистами собственного благотворительного "Фонда Маша".

Я имею возможность во всех, абсолютно всех, смыслах, и физически, и эмоционально, снять стресс у нас в Центре. И я этим часто пользуюсь. Там могу проводить время в одиночестве, работать, медитировать. Иногда присоединяюсь к групповым занятиям, которые проводятся для наших подопечных. Центр – это мой оазис уюта и понимания того, что я не одна,

– рассказала знаменитость.

Сохранять положительное эмоциональное состояние телеведущей помогает четкий режим дня. Кроме того, Маша и Тимур придерживаются определенных правил общения, чтобы поддерживать друг друга на расстоянии. В частности, используют видеозвонки.

Во время связи говорим только на обычные жизненные темы. Никаких выяснений отношений, никаких мелочных проблем. Мы договорились осторожно относиться к настроениям друг друга,

– подчеркнула Ефросинина.

Мария также поделилась, что служба ее любимого предусматривает командировки в Киев, поэтому они могут иногда видеться.

В мирные времена, когда у нас были выходные или отпуск, нам обязательно надо было что-то запланировать, как-то нестандартно провести время, сейчас такого нет. Мы можем проводить время дома смотреть кино и на 15-й минуте уже позасыпать в объятиях друг друга. Потому что мы просто вместе и этого достаточно,

– подытожила телеведущая.

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