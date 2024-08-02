Монатик в третий раз станет отцом: милое фото певца с беременной женой

Дмитрий Монатик с женой Ириной воспитывают двух сыновей. В то же время теперь пара неожиданно объявила, что ждет пополнения в семье.

Певец с возлюбленной станут родителями в третий раз. Супруги уже показали трогательные кадры с беременной фотосессии.

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На опубликованных фото Дмитрий и Ирина предстали в стильном парном образе. Певец выбрал классическое сочетание джинсов и белой футболки, тогда как его возлюбленная дополнила такой же низ элегантной белой рубашкой. Интересной деталью стали газеты, которыми пара прикрывала лицо. На одной из них можно было прочитать интригующий заголовок о рождении ребенка у звездной семьи.

Особое внимание привлекает заметно округленный живот Ирины, что подчеркивает радостное ожидание супругов.

Новости RhythmLove. У нас родится ребенок,

– отметила звездная пара.

Отметим, недавно Монатик порадовал поклонников новой песней "Не пройде" и клипом к ней. В видео к треку артист впервые за долгое время показал своих подросших сыновей Даниила и Платона, которые в клипе стали символом детского взгляда на взрослые вопросы.