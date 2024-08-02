Співак з коханою стануть батьками втретє. Подружжя вже показало зворушливі кадри з вагітної фотосесії.

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На опублікованих фото Монатік та Ірина постали у стильному парному образі. Співак обрав класичне поєднання джинсів та білої футболки, тоді як його кохана доповнила такий же низ елегантною білою сорочкою. Цікавою деталлю стали газети, якими пара прикривала обличчя. На одній з них можна було прочитати інтригуючий заголовок про народження дитини у зіркової родини.

Особливу увагу привертає помітно округлений живіт Ірини, що підкреслює радісне очікування подружжя.

Новини RhythmLove. У нас народиться дитина,

– зазначила зіркова пара.

Зауважимо, нещодавно Монатік потішив шанувальників новою піснею "Не мине" та кліпом до неї. У відео до треку артист вперше за довгий час показав своїх підрослих синів Данила і Платона, які в кліпі стали символом дитячого погляду на дорослі питання.