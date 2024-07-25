Украинский артист представил новую песню, которая войдет в четвертый сольный альбом "Вічно танцююча людина", который выйдет осенью 2024 года. Композиция "Не мине" является пазлом из будущей пластинки.

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Музыка иногда может помочь. В моем случае музыка сегодня – это телепорт в разные места, воспоминания и фантазии о будущем. Включил, закрыл глаза и полетел... Пусть звучит и никогда не пройдет,

– высказался Монатик.

Артист создал клип вместе с режиссером Константином Гордиенко. Видео объединяет музыку, танцы, живопись и диджитал-арт, его сняли в киевской галерее "М17". Оно является синтезом различных форм искусства и личных переживаний артиста.

Важной частью этого клипа являются работы украинских художников. Среди них также есть работы Монатика.

Этот видеоклип также особенный тем, что впервые за долгое время Монатик показал своих сыновей Даниила и Платона, которые уже подросли. В видео они стали символом детского взгляда на взрослые вопросы.