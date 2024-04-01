38-летний Монатик кардинально сменил имидж и стал блондином: видео певца в новом образе

1 апреля 2024, 22:00
Читати новину українською

Источник:

1+1

Накануне 38 дня рождения Монатик обновил свой образ. Он решил покраситься в блонд.

Исполнитель в шутку сказал, что так может проявляться кризис среднего возраста. В то же время он отметил, что до сих пор чувствует себя на 26-28 лет.

Интересно Шантажировал, требовал деньги, – Полякова впервые высказалась о "тайном романе" с Мицкевичем

Как теперь выглядит Монатик

Певец стал блондином. Он покрасил волосы в светлый цвет, но оттенок бороды не менял.

Интервью с Дмитрием Монатиком: смотрите видео онлайн

Кто еще из украинских звезд менял прически

  • В знак поддержки Вооруженных сил Украины Александр Волошин и его кум и коллега Лесик начали сбор средств на пикапы. Чтобы привлечь внимание к своему делу, инфлюенсеры решили побриться налысо и распространили это видео в инстаграме.
  • Исполнительница Злата Огневич рассказала о внутренних изменениях. Это, как оказалось, натолкнуло ее на обновление прически, поэтому артистка подстригла каре.
  • Телеведущая Леся Никитюк недавно покрасилась из блондинки в брюнетку. При этом она оставила передние пряди волос светлыми. Поклонники заметили, что новый образ очень идет знаменитости.

Автор: Софія Хомишин