38-летний Монатик показал, как выглядел в школе: фото, которых еще не было в сети

1 апреля Монатик отметил 38 день рождения. Спустя месяц после праздника он решил поделиться своими архивными фото. Певец показал кадры из школы.

Заметим, что накануне дня рождения исполнитель сменил имидж. Он покрасился в блонд.

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Как Монатик выглядел в молодости

Выяснилось, что тогда певец носил дреды. Он выставил фото, где, вероятно, с одноклассниками празднует последний звонок. На фотографиях юный будущий артист был одет в черный брючный костюм и красный галстук.



Монатик в юности / Скриншот из инстаграмм-сторис артиста



Монатик в юности / Скриншот из инстаграмм-сторис

Кроме того, исполнитель выставил свое детское фото. На снимке он маленький предстал в гольфе и комбинезоне.



Монатик в детстве / Скриншот из инстаграмм-сторис певца

Как выглядели другие знаменитости в молодости

В начале февраля социальные сети покорил трогательный флешмоб. Дэмиан Рафф из Аризоны начал этот тренд, поделившись фотографией, на которой он наслаждается пивом с мамой, когда ему исполнился 21 год – легальный возраст для употребления алкоголя в США. Челендж Lets see you at 21 быстро распространился в Украине, и к нему присоединились такие знаменитости, как Наталья Могилевская, Маша Ефросинина, Тина Кароль и другие, опубликовав собственные архивные фото.

Как выглядели украинские знаменитости в молодости / Фото из их соцсетей