Известный украинский певец готовится в третий раз стать отцом
Источник:Ближе к звездам
Известный украинский певец Монатик является отцом двух сыновей. В то же время недавно он признался о планах относительно третьего ребенка.
К тому же артист поделился, что полномасштабное вторжение и долговременная разлука не смогли разъединить его с женой. Их чувства наоборот только укрепились, и теперь пара готова к третьему ребенку.
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Дмитрий Монатик о планировании третьего ребенка
Певец отметил, что ему не важен пол будущего ребенка. Более того, у него есть силы и желание расширить семью.
Честно, вообще нет разницы девочка или мальчик, но хочется еще детей. Я понимаю, что есть на это и силы, и желание, и это всегда очень большое вдохновение. Это еще одна новая жизнь. Мы не откладываем этот вопрос,
– рассказал Дмитрий.
В то же время супруги уже имеют двух сыновей – 8-летнего Даниила и 7-летнего Платона. По словам артиста, они для него являются источником энергии и вдохновения.
Сыновья учат меня заново проходить жизнь, учат не терять ребенка в себе, чтобы находить с ними общий язык, учат идти в ногу со временем, быть молодым душой,
– поделился певец.
К тому же, как признался Монатик, именно Платон заставил артиста вернуться к танцам. С началом вторжения певец считал, что его увлечение хореографией не актуально, потому что "танцы не танцуют, когда все вокруг разрушается". Однако, сыну удалось возродить страсть к танцам у своего отца. По словам Дмитрия, хореография помогает ему освободить от боли и зашить душевные раны.
Интервью Дмитрия Монатика: смотрите видео онлайн
Что известно о браке Монатика
- Дмитрий познакомился с Ириной Демичевой в Киеве через общую подругу. Впоследствии будущая пара начала общение как друзья. Интересно, что Дмитрий с Ириной оба из Луцка, однако они не виделись в родном городе.
- Монатик и Демичева быстро нашли общий язык и уже через три года после знакомства стали парой. По словам артиста, он быстро понял, что это его женщина.
- После четырех лет отношений певец сделал предложение Ирине. Пара заключила брак 1 июля 2015 года и официально стала семьей. Известно, что свадьбы у влюбленных не было. Они расписались без свидетелей и отпраздновали событие в ресторане.
- В то время Ирина уже была в положении. 7 октября 2015 года Дмитрий впервые стал папой. Жена родила ему сына Даниила. А через два года, в январе 2017 года, у пары появился второй сын – Платон.