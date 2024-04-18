До того ж артист поділився, що повномасштабне вторгнення та довготривала розлука не змогли роз'єднати його з дружиною. Їхні почуття навпаки тільки зміцнилися, й тепер пара готова до третьої дитини.

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Дмитро Монатік про планування третьої дитини

Співак зазначив, що йому не важлива стать майбутньої дитини. Ба більше, у нього є сили і бажання розширити сім'ю.

Чесно, взагалі немає різниці дівчинка чи хлопчик, але хочеться ще дітей. Я розумію, що є на це і сили, і бажання, і це завжди дуже велике натхнення. Це ще одне нове життя. Ми не відкладаємо це питання,

– розповів Дмитро.

Водночас подружжя вже має двох синів – 8-річного Данила і 7-річного Платона. За словами артиста, вони для нього є джерелом енергії та натхнення.

Сини вчать мене заново проходити життя, вчать не губити дитину в собі, щоб знаходити з ними спільну мову, вчать йти в ногу з часом, бути молодим душею,

– поділився співак.

До того ж, як зізнався Монатік, саме Платон змусив артиста повернутися до танців. З початком вторгнення співак вважав, що його захоплення хореографією не є на часі, бо "танці не танцюються, коли все навколо руйнується". Однак, синові вдалося відродити пристрасть до танців у свого батька. За словами Дмитра, хореографія допомагає його звільнити від болю та зашити душевні рани.

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