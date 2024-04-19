48-летняя сестра Виктории Бекхэм впервые за долгое время показалась на публике: редкие кадры

Младшая сестра Виктории Бекхэм, Луиза Адамс, редко появляется на публике. В то же время на днях она все же показала свое свежее фото.

Дело в том, что Виктория Бекхэм на днях, 16 апреля, отпраздновала день рождения. Именно по этому случаю ее младшая сестра и поделилась новой фотографией. Она поздравила Викторию с миром в своем инстаграме.

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Как сейчас выглядит Луиза Адамс

Сестра Виктории выставила фото с ней и родителями. Все они позировали улыбающимися.



Виктория Бекхэм с родными / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что известно о младшей сестре Виктории Бекхэм